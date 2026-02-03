İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Tramp enerji resurslarından başqa ölkələrə təzyiq üçün istifadə etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 03 fevral, 2026
    • 02:32
    Tramp enerji resurslarından başqa ölkələrə təzyiq üçün istifadə etmək niyyətindədir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp enerjidən digər ölkələrə siyasi təzyiq vasitəsi kimi fəal şəkildə istifadə olunmasını davam etdirmək niyyətindədir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ-nin daxili işlər naziri Duqlas Berqam Kuba ətrafındakı vəziyyəti "Fox News"un canlı efirində şərh edərkən bildirib.

    "Bu, Prezident Trampın enerji dominantlığının xaricdə sülhə, daxildə isə rifaha apardığını anlayışının daha bir nümunəsidir", - nazir bildirib.

    Vaşinqton əvvəllər Havanaya neft tədarükünün qarşısını almağa çalışdığını açıqlayıb. Berqam hesab edir ki, enerjidə dominant mövqe ABŞ-yə enerji diplomatiyası ilə məşğul olmağa imkan verir. "Neftə nəzarət etmək, diplomatiya üçün imkanlar yaratmaqla pula nəzarət deməkdir", - daxili işlər naziri izah edib.

    D.Berqam həmçinin Rusiya və Kuba arasında hərbi sahə də daxil olmaqla əməkdaşlıqdan qısaca bəhs edib. "Biz belə bir fəaliyyətin qapımızın ağzında olmasını istəmirik", - nazir bildirib.

    O, ABŞ-nin Kubanın hazırkı hökumətində dəyişiklik görmək istədiyini etiraf edib. Kuba hökumətinin Vaşinqtonun hazırkı təzyiqi altına düşə biləcəyi soruşulduqda, o, "Əlbəttə ki, belədir", - cavab verib.

    Tramp yanvarın 29-da Vaşinqtona Kubaya neft tədarük edən ölkələrin mallarına rüsum tətbiqinə səlahiyyət verən sərəncam imzalayıb. Sərəncam Kubanın yaratdığı təhlükə səbəbindən ABŞ-də rəsmi olaraq fövqəladə vəziyyət elan edir.

    Donald Tramp enerji resursları Kuba
    МВД США: Трамп намерен использовать энергоресурсы для давления на другие страны

    Son xəbərlər

    03:11

    ABŞ Prezidenti şatdauna son qoymaq üçün tədbirlər gördüyünü bildirib

    Digər ölkələr
    02:48

    Jelko Komşiç: Cənub Qaz İnterkonnektoru Bosniya və Herseqovina üçün strateji maraqdır

    Digər ölkələr
    02:32

    Tramp enerji resurslarından başqa ölkələrə təzyiq üçün istifadə etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    02:07

    Heqset: ABŞ-nin kosmosda dominantlıq etməsi lazımdır

    Digər ölkələr
    01:52

    Tehranda Rusiya-İranın hökumətlərarası komissiyasının iclası keçiriləcək

    Region
    01:28

    Serbiyanın NIS neft şirkəti ötən ili zərərlə başa vurub

    Digər ölkələr
    01:12

    Polşanın Baş naziri yaxın vaxtlarda Ukraynaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    00:57

    Rusiya XİN: Moskva ümid edir ki, İrəvan anti-Rusiya bloklarının standartlarına uyğunlaşmayacaq

    Region
    00:36
    Foto

    Türkiyədə təcili tibbi yardım maşını mikroavtobusla toqquşub, xəsarət alanlar var

    Region
    Bütün Xəbər Lenti