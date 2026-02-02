Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Хаменеи: Беспорядки в Иране были организованы США

    В регионе
    • 02 февраля, 2026
    • 23:11
    Хаменеи: Беспорядки в Иране были организованы США

    То, что происходящие в Иране беспорядки организованы США, это не просто утверждение.

    Как передает Report, об этом верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи написал на своей странице в соцсети X.

    По его мнению, это утверждение подтверждается призывом президента США Дональда Трампа к участникам протестов:

    "Он обращался к участникам беспорядков и говорил предельно откровенно: "Идите вперед, идите вперед, я за вами"".

    В предыдущей публикации Хаменеи отметил, что протесты в Иране были организованы Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ).

    Али Хаменеи США Протесты в Иране ЦРУ
    Xamenei: İrandakı etirazlar ABŞ tərəfindən təşkil olunub
