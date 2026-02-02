Хаменеи: Беспорядки в Иране были организованы США

То, что происходящие в Иране беспорядки организованы США, это не просто утверждение.

Как передает Report, об этом верховный лидер Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи написал на своей странице в соцсети X.

По его мнению, это утверждение подтверждается призывом президента США Дональда Трампа к участникам протестов:

"Он обращался к участникам беспорядков и говорил предельно откровенно: "Идите вперед, идите вперед, я за вами"".

В предыдущей публикации Хаменеи отметил, что протесты в Иране были организованы Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ).