Намиг Гумматов: Утверждены генпланы 67 городов Азербайджана

В Азербайджане утверждены генеральные планы 67 из 79 городов страны, работа по обновлению генеральных планов оставшихся городов продолжается.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов на церемонии награждения архитектурного конкурса "Тямял".

"Из 12 городов, расположенных в Карабахе и Восточном Зангезуре, генеральные планы 8 уже утверждены. Каждый утвержденный генплан, каждый внедренный инновационный инструмент и реализованный проект закладывают прочный фундамент для более безопасной, комфортной и человекоориентированной среды проживания для будущих поколений", - подчеркнул Гумматов.

Он отметил, что только в 2025 году были утверждены 7 генеральных планов, а также 363 градостроительных обоснования.