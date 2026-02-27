Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Намиг Гумматов: Утверждены генпланы 67 городов Азербайджана

    Инфраструктура
    • 27 февраля, 2026
    • 20:30
    Намиг Гумматов: Утверждены генпланы 67 городов Азербайджана

    В Азербайджане утверждены генеральные планы 67 из 79 городов страны, работа по обновлению генеральных планов оставшихся городов продолжается.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов на церемонии награждения архитектурного конкурса "Тямял".

    "Из 12 городов, расположенных в Карабахе и Восточном Зангезуре, генеральные планы 8 уже утверждены. Каждый утвержденный генплан, каждый внедренный инновационный инструмент и реализованный проект закладывают прочный фундамент для более безопасной, комфортной и человекоориентированной среды проживания для будущих поколений", - подчеркнул Гумматов.

    Он отметил, что только в 2025 году были утверждены 7 генеральных планов, а также 363 градостроительных обоснования.

    Намиг Гумматов Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана генпланы городов
    Azərbaycanın 79 şəhərindən 67-nin Baş planı təsdiq olunub

    Последние новости

    21:13
    Фото

    В Белграде состоялись обсуждения по мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    20:51

    СМИ: Экс-премьер Великобритании Сунак стал советником Зеленского

    Другие страны
    20:45

    Премьер Эфиопии побывал в "AI Academy"

    Внешняя политика
    20:34

    ВС РФ нанесли удар по агропредприятию в Украине: двое погибших

    Другие страны
    20:30

    Намиг Гумматов: Утверждены генпланы 67 городов Азербайджана

    Инфраструктура
    20:16
    Фото

    Азербайджан и Эфиопия договорились активизировать сотрудничество в рамках подготовки к COP32

    Внутренняя политика
    20:07
    Фото

    Россия и Армения обсудили восстановление железной дороги к границам Турции и Азербайджана

    В регионе
    19:56
    Фото

    Justice for Khojaly: На 97 цифровых экранах Люксембурга транслировалась правда о Ходжалы

    Внешняя политика
    19:49

    Еврокомиссар: Украина и Молдова остаются вместе на пути в ЕС, но все зависит от реформ

    Другие страны
    Лента новостей