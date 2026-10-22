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    SOCAR и Eni обсудили возможности совместного участия в проектах за рубежом

    Энергетика
    • 22 октября, 2026
    • 15:22
    SOCAR и Eni обсудили возможности совместного участия в проектах за рубежом

    Министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Микаил Джаббаров провел встречу с генеральным директором итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци.

    Как передает Report, об этом министр сообщил на своей странице в соцсети "X".

    "В ходе рабочего визита в Италию встретились с генеральным директором компании Eni Клаудио Дескальци и обсудили возможности дальнейшего расширения нашего партнёрства.

    В ходе беседы были затронуты вопросы участия SOCAR в новых инициативах с Eni, а также возможности укрепления сотрудничества по совместным проектам в третьих странах.

    Мы также рассмотрели ход реализации совместного пилотного проекта по производству биотоплива в Азербайджане и изучили перспективы сотрудничества в области энергетического перехода и обмена технологическим опытом", – говорится в публикации.

    Нефтегазовый сектор Азербайджана Микаил Джаббаров Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Eni
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    SOCAR "Eni" şirkəti ilə üçüncü ölkələrdə birgə layihələrdə əməkdaşlığı müzakirə edib
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    SOCAR, Eni mull opportunities for joint participation in projects abroad
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