SOCAR и Eni обсудили возможности совместного участия в проектах за рубежом

Министр экономики Азербайджана, председатель Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Микаил Джаббаров провел встречу с генеральным директором итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци.

Как передает Report, об этом министр сообщил на своей странице в соцсети "X".

"В ходе рабочего визита в Италию встретились с генеральным директором компании Eni Клаудио Дескальци и обсудили возможности дальнейшего расширения нашего партнёрства.

В ходе беседы были затронуты вопросы участия SOCAR в новых инициативах с Eni, а также возможности укрепления сотрудничества по совместным проектам в третьих странах.

Мы также рассмотрели ход реализации совместного пилотного проекта по производству биотоплива в Азербайджане и изучили перспективы сотрудничества в области энергетического перехода и обмена технологическим опытом", – говорится в публикации.