В Италии владельцы рыболовецких судов проводят протесты из-за роста цен на топливо
- 22 октября, 2026
- 15:22
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Владельцы рыболовецких судов в портах ряда регионов Италии проводят протесты против высоких цен на топливо.
Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа.
Сообщается, что забастовка возникла спонтанно в рыбацких общинах. Больше всего протесты затронули регионы Фриули-Венеция-Джулия, Венето, Эмилия-Романья, Марке и Молизе. В знак протеста звучат сирены.
Конфедерация кооперативов агропромышленного комплекса и рыболовства (Confcooperative) сообщает, что стоимость топлива для рыбаков в некоторых случаях превышает 60% операционных расходов. С учетом этого, Confcooperative требует от властей принять меры на заседании Совета министров в связи с высокими ценами на дизельное топливо.
По данным медиа, средняя цена на топливо в пунктах самообслуживания национальной дорожной сети составляет 2,024 евро за литр бензина и 2,260 евро за дизтопливо. Однако на автомагистралях средняя цена в пунктах самообслуживания составляет соответственно 2,047 евро за бензин и 2,300 евро за дизтопливо.