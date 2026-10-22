Назначен новый заместитель председателя Бакинского метрополитена
Инфраструктура
- 22 октября, 2026
- 15:17
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Назначен еще один заместитель председателя Правления ЗАО "Бакинский метрополитен".
Как сообщает Report со ссылкой на Акционерное общество, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, на эту должность назначен Заур Нагиев.
Таким образом, количество заместителей председателя ЗАО увеличилось до трех.
З.Нагиев одновременно занимается педагогической деятельностью в Университете ADA, является членом Коллегии адвокатов Азербайджана и международным экспертом Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).
Он награжден медалью "Тарагги" в 2017 году, а в 2018 году - юбилейной медалью "160-летие Азербайджанского Каспийского морского пароходства (1858-2018)".
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