Премьер Эфиопии побывал в "AI Academy"

Премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абий Ахмед Али в рамках официального визита в Азербайджан побывал в AI Academy.

Как сообщает Report, в ходе встречи министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев подчеркнул, что искусственный интеллект определен как стратегический приоритет в программе цифрового развития страны. Он также отметил, что подготовка человеческого капитала и расширение технологических возможностей являются одними из главных компонентов национальной модели развития.

Генеральный директор Национального центра искусственного интеллекта Тунджай Багиров проинформировал гостей о целях создания академии, ее деятельности и планах развития. Отмечалось, что AI Academy работает в соответствии со Стратегией развития искусственного интеллекта Азербайджана на 2025-2028 годы с целью систематической организации подготовки высококвалифицированных специалистов в стране, развития прикладных навыков для государственного и частного секторов и укрепления инновационной среды.

Гостям была представлена учебная программа академии, специализированные курсы и модули практической подготовки, и было отмечено, что образовательный процесс построен на модели, основанной на реальных проектах. Отмечалось, что такой подход служит созданию ценности для технологий искусственного интеллекта не только на уровне теоретических знаний, но и посредством конкретных экономических и институциональных внедрений.

В ходе встречи обсуждались вопросы расширения международного сотрудничества в области искусственного интеллекта, содействия обмену знаниями и опытом, а также развития совместных инициатив в этом направлении.