Эльчин Амирбеков дал интервью CNN Prima News

Сотрудничество между Азербайджаном и Чехией активно развивается в энергетике, но остается значительный потенциал в промышленности, сельском хозяйстве и туризме. С 2015 года Баку и Прагу связывает соглашение о стратегическом партнерстве.

Как передает Report, об этом заявил в интервью CNN Prima News (чешский филиал CNN) спецпредставитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков, находящийся с визитом в Чешской Республике.

"С 2015 года наши страны связаны Соглашением о стратегическом партнерстве, и у нас есть традиционные сферы сотрудничества, такие как энергетика, однако в других областях, таких как промышленность, сельское хозяйство, туризм, все еще существует очень важный нереализованный потенциал", - отметил он.

По его словам, в ближайшее время ожидается активизация двусторонних контактов на высоком уровне. Э. Амирбеков подчеркнул, что новый премьер-министр Чехии и президент Азербайджана провели встречу в начале года в рамках Давосского экономического форума: "Поэтому я думаю, что в ближайшие недели и месяцы мы увидим более активное взаимодействие на самом высоком уровне с визитами и многочисленными контактами".

По его словам, Азербайджан рассматривает Чехию как важного партнера благодаря ее промышленной базе, наличию технологического опыта и членству в ЕС и НАТО. С другой стороны, Азербайджан сегодня может выступить для Чехии воротами в такие очень важные регионы, как Южный Кавказ и Центральная Азия. "Мы на протяжении десятилетий играем очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, а также стали ключевой страной с точки зрения региональной связанности", - подчеркнул Э. Амирбеков.

Он также отметил, что в данном контексте есть перспективы очень продуктивного и взаимовыгодного сотрудничества для двух стран:

"Если мы объединим техническое ноу-хау Чехии с той ролью, которую Азербайджан может играть с точки зрения своей геоэкономической и геополитической позиции, инфраструктуры, и в сфере энергетики, вместе мы сможем сделать больше".

Отвечая на вопрос журналиста об энергетической безопасности на фоне процессов в Украине и Иране, спецпредставитель президента сообщил, что Азербайджан может еще больше расширить свой энергетический портфель. "Помимо такой традиционной сферы, как экспорт сырой нефти из Азербайджана, было бы справедливо сказать, что примерно треть нефти, используемой Чехией, поступает из нашей страны, и это сотрудничество может быть расширено и на другие области", - сказал он.

Э. Амирбеков напомнил, что Азербайджан является одним из ведущих государств мира по экспорту природного газа, который поставляется в 16 стран мира, включая 10 членов Евросоюза. "К этому списку присоединились также Австрия и Германия", - сообщил он.

Амирбеков добавил, что страны могут расширить энергетический портфель, включив возобновляемые источники энергии: "Азербайджан обладает огромным потенциалом в области солнечной, ветровой и электроэнергии".

По его словам, для рясширения поставок газа в новые страны необходимы дополнительные инвестиции в разработку месторождений, а также в расширение пропускной способности существующей инфраструктуры: "Южный газовый коридор, по которому мы экспортируем наш природный газ в Европу, уже полностью зарезервирован. Поэтому нам нужны дополнительные мощности, и для этого необходима совместная работа ЕС и Азербайджана. Цель Азербайджана быть долгосрочным надежным энергетическим партнером для Европы уже осуществилась".

Комментируя нестабильность в регионе, Э. Амирбеков подчеркнул, что эта ситуация сделала важным для некоторых стран поиск альтернативных источников энергии. "Азербайджан готов продолжать играть роль надежного партнера. Потому что, несмотря на всю эту рыночную волатильность и геополитические потрясения, Азербайджан остается очень ответственным и надежным партнером", - сообщил он.

Э. Амирбеков также оценил ситуацию, связанную с ролью России на Южном Кавказе: "Конечно, география здесь является очень важным элементом. С точки зрения азербайджано-российских связей мы стремимся строить взаимовыгодные, прагматичные и предсказуемые отношения на основе взаимного уважения с учетом интересов обеих сторон. Азербайджан придерживается этой позиции по отношению ко всем своим соседям, поскольку мы всегда делали выбор в пользу многовекторной, прагматичной и независимой внешней политики, где основным критерием выступает оценка наших национальных интересов".

Он сообщил, что избрание Дональда Трампа президентом США на второй срок открыло новую страницу в двусторонних отношениях. Документы, подписанные во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан, в рамках хартии о стратегическом партнерстве между Баку и Вашингтоном охватывают множество сфер:

"Вторым элементом, делающим эти отношения важными, является позитивная роль, которую Соединенные Штаты играют в содействии миру между Азербайджаном и Арменией. После 30-летнего конфликта между Баку и Ереваном Д. Трамп в августе прошлого года пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммит, который завершился парафированием мирного договора министрами иностранных дел обеих стран.

Однако они также подписали трехстороннюю декларацию, в которой говорится о важности укрепления мирных инициатив. Ключевым был вопрос открытия коммуникаций. США оказали свою поддержку этому очень стратегически значимому направлению - восстановлению коммуникаций между двумя странами и обеспечению беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении. Однако вопрос не только в этом, он шире.

Речь идет о создании нового или альтернативного транспортного маршрута, который в будущем соединит Восточную Азию с Западной Европой через Каспийское море и Южный Кавказ. Таким образом, я думаю, что если все это собрать воедино, это продемонстрирует, насколько важны для Азербайджана отношения с Соединенными Штатами. Мы готовы продолжить эту позитивную динамику, и я думаю, что в этом отношении 2026 год станет решающим для всего Южного Кавказа, поскольку вся эта неопределенность, нестабильность и конфликты вокруг нас просто подчеркивают важность того, чтобы Азербайджан и Армения воспользовались этой исторической возможностью, формализовали и узаконили мир.

Поэтому я надеюсь, что политические события в Армении, за которыми мы будем внимательно следить, предстоящие парламентские выборы в июне и последующий референдум по новой конституции позволят Еревану и Баку перейти к подписанию мирного договора".