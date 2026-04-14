    Министр: Сербия диверсифицировала закупки газа благодаря поставкам из Азербайджана

    Энергетика
    • 14 апреля, 2026
    • 20:46
    Министр: Сербия диверсифицировала закупки газа благодаря поставкам из Азербайджана

    Сербия диверсифицировала газоснабжение страны, благодаря поставкам азербайджанского газа по интерконнектору Болгария-Сербия.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович Хаданович в ходе выступления на заседании Рабочей группы по энергетике между Сербией и Европейской комиссией.

    Основными темами переговоров стали диверсификация источников и маршрутов поставок нефти и газа, газовая инфраструктура и интеграция с рынком электроэнергии Европейского союза (ЕС), а также ситуация с энергоснабжением в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

    Министр подчеркнула приверженность диверсификации источников и направлений поставок газа и нефти в целях укрепления энергетической безопасности:

    "ЕС является нашим важнейшим партнером во многих областях. За последние три года мы достигли значительного прогресса в реформировании энергетического сектора и приведении законодательства в соответствие. Строительством газового интерконнектора Болгария-Сербия, по которому мы получаем азербайджанский газ, мы диверсифицировали газоснабжение. Альтернативы важны для устойчивости поставок, наша основная цель - располагать достаточными энергоресурсами и обеспечивать стабильное снабжение по доступным ценам для наших граждан".

    По словам министра, с расширением подземного газового хранилища Банатски Двор и строительством нового хранилища Тилва ёмкостью 300 миллионов кубометров мощности по хранению газа в Сербии достигнут одного миллиарда кубометров:

    "Наша долгосрочная цель - достичь объема хранения в 2 млрд кубометров. Мы ведем переговоры с Всемирным банком по масштабному проекту стоимостью 1 миллиард евро, охватывающему укрепление и строительство внутренней газовой инфраструктуры. Это важно и для диверсификации. Поддержка ЕС в развитии внутренней газовой инфраструктуры имеет для нас большое значение".

    Министр также напомнила, что Сербия является первой страной в регионе, выполнившей все условия для интеграции с рынком электроэнергии ЕС:

    "Мы ожидаем скорейшего одобрения от европейских институтов. Мы со своей стороны сделали все необходимое для объединения нашего рынка электроэнергии с рынком ЕС. Это важно и для стран-членов, поскольку обмен электроэнергией через Сербию имеет значение для стабильности поставок".

    Serbiyanın Azərbaycan qazını alması ölkənin mavi yanacaq təchizatını şaxələndirib

    23:06

    Эльчин Амирбеков и Иржи Бродский обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    22:46

    Госдеп одобрил выделение очередной партии гумпомощи Ливану

    Другие страны
    22:29

    Украина и Норвегия подписали декларацию об оборонном партнерстве - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:17

    Подозреваемый в убийстве двух женщин в Масазыре задержан в Геранбое

    Происшествия
    22:13

    Мирзоян и Кубилюс обсудили перспективы сотрудничества в сфере обороны

    В регионе
    22:08

    Израиль и Ливан договорились о разоружении "Хезболлах" - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:56

    Обострение геополитической ситуации и многолетний бюджет – ключевые темы саммита ЕС в Никосии

    Другие страны
    21:52

    В Баку на ряде магистралей из-за погоды снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    21:43

    Маскерано ушел с поста главного тренера "Интер Майами"

    Другие страны
    Лента новостей