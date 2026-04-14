Министр: Сербия диверсифицировала закупки газа благодаря поставкам из Азербайджана

Сербия диверсифицировала газоснабжение страны, благодаря поставкам азербайджанского газа по интерконнектору Болгария-Сербия.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович Хаданович в ходе выступления на заседании Рабочей группы по энергетике между Сербией и Европейской комиссией.

Основными темами переговоров стали диверсификация источников и маршрутов поставок нефти и газа, газовая инфраструктура и интеграция с рынком электроэнергии Европейского союза (ЕС), а также ситуация с энергоснабжением в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Министр подчеркнула приверженность диверсификации источников и направлений поставок газа и нефти в целях укрепления энергетической безопасности:

"ЕС является нашим важнейшим партнером во многих областях. За последние три года мы достигли значительного прогресса в реформировании энергетического сектора и приведении законодательства в соответствие. Строительством газового интерконнектора Болгария-Сербия, по которому мы получаем азербайджанский газ, мы диверсифицировали газоснабжение. Альтернативы важны для устойчивости поставок, наша основная цель - располагать достаточными энергоресурсами и обеспечивать стабильное снабжение по доступным ценам для наших граждан".

По словам министра, с расширением подземного газового хранилища Банатски Двор и строительством нового хранилища Тилва ёмкостью 300 миллионов кубометров мощности по хранению газа в Сербии достигнут одного миллиарда кубометров:

"Наша долгосрочная цель - достичь объема хранения в 2 млрд кубометров. Мы ведем переговоры с Всемирным банком по масштабному проекту стоимостью 1 миллиард евро, охватывающему укрепление и строительство внутренней газовой инфраструктуры. Это важно и для диверсификации. Поддержка ЕС в развитии внутренней газовой инфраструктуры имеет для нас большое значение".

Министр также напомнила, что Сербия является первой страной в регионе, выполнившей все условия для интеграции с рынком электроэнергии ЕС:

"Мы ожидаем скорейшего одобрения от европейских институтов. Мы со своей стороны сделали все необходимое для объединения нашего рынка электроэнергии с рынком ЕС. Это важно и для стран-членов, поскольку обмен электроэнергией через Сербию имеет значение для стабильности поставок".