Адиль Эмбарш выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на мине

Посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Мугана Метили в результате минного инцидента.

Как передает Report, соответствующей публикацией дипломат поделился в Facebook.

Он отметил, что с глубокой скорбью воспринял новость о трагедии, произошедшей 14 апреля в селе Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

"В качестве посла Марокко я хотел бы выразить самые искренние соболезнования его семье, коллегам и близким, а также передать глубочайшие сочувствия правительству и народу Азербайджана", - написал он.

Напомним, что сегодня сотрудник ANAMA Метили Муган Рафаиль оглу (1995 г.р.) погиб при исполнении служебных обязанностей в результате подрыва на противотанковой мине.