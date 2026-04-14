Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Внешняя политика
    • 14 апреля, 2026
    • 20:35
    Адиль Эмбарш выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на мине

    Посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Мугана Метили в результате минного инцидента.

    Как передает Report, соответствующей публикацией дипломат поделился в Facebook.

    Он отметил, что с глубокой скорбью воспринял новость о трагедии, произошедшей 14 апреля в селе Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.

    "В качестве посла Марокко я хотел бы выразить самые искренние соболезнования его семье, коллегам и близким, а также передать глубочайшие сочувствия правительству и народу Азербайджана", - написал он.

    Напомним, что сегодня сотрудник ANAMA Метили Муган Рафаиль оглу (1995 г.р.) погиб при исполнении служебных обязанностей в результате подрыва на противотанковой мине.

    Adil Embarş ANAMA əməkdaşının minaya düşərək həlak olması ilə əlaqədar başsağlığı verib

    Последние новости

    23:06

    Эльчин Амирбеков и Иржи Бродский обсудили вопросы безопасности на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    22:46

    Госдеп одобрил выделение очередной партии гумпомощи Ливану

    Другие страны
    22:29

    Украина и Норвегия подписали декларацию об оборонном партнерстве - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:17

    Подозреваемый в убийстве двух женщин в Масазыре задержан в Геранбое

    Происшествия
    22:13

    Мирзоян и Кубилюс обсудили перспективы сотрудничества в сфере обороны

    В регионе
    22:08

    Израиль и Ливан договорились о разоружении "Хезболлах" - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:56

    Обострение геополитической ситуации и многолетний бюджет – ключевые темы саммита ЕС в Никосии

    Другие страны
    21:52

    В Баку на ряде магистралей из-за погоды снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    21:43

    Маскерано ушел с поста главного тренера "Интер Майами"

    Другие страны
    Лента новостей