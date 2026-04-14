Адиль Эмбарш выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на мине
- 14 апреля, 2026
- 20:35
Посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Мугана Метили в результате минного инцидента.
Как передает Report, соответствующей публикацией дипломат поделился в Facebook.
Он отметил, что с глубокой скорбью воспринял новость о трагедии, произошедшей 14 апреля в селе Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.
"В качестве посла Марокко я хотел бы выразить самые искренние соболезнования его семье, коллегам и близким, а также передать глубочайшие сочувствия правительству и народу Азербайджана", - написал он.
Напомним, что сегодня сотрудник ANAMA Метили Муган Рафаиль оглу (1995 г.р.) погиб при исполнении служебных обязанностей в результате подрыва на противотанковой мине.