    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Анар Байрамов назначен исполнительным директором TƏBİB

    Внутренняя политика
    14 апреля, 2026
    • 20:18
    Анар Байрамов назначен исполнительным директором TƏBİB

    Сегодня состоялось Наблюдательного совета Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) под председательством главы организации, помощника президента Азербайджана по социально-экономическим вопросам Халида Ахедова.

    Как сообщили Report в TƏBİB, на заседании решением Наблюдательного совета Анар Байрамов назначен исполнительным директором TƏBİB.

    Анар Байрамов является выпускником Азербайджанского медицинского университета, и в период обучения был удостоен стипендии имени Академика Миргасымова, окончив обучение с красным дипломом. Магистратуру в Азербайджанском осударственном экономическом университете по специальности "Экономика и управление" завершил с отличием. С 2003 года является доктором философии по медицине.

    С 1998 года работал врачом в клинике MediClub, с 2002 года занимал различные должности в страховой компании "A-Group", был председателем правления компании. С 2021 года работал в должности советника министра труда и социальной защиты населения. Был председателем правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, подведомственного Министерству труда и социальной защиты населения.

    Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 17 апреля 2025 года назначен на должность заместителя министра труда и социальной защиты населения. В 2006–2014 годах был председателем Комитета медицинского страхования Ассоциации страховщиков Азербайджана, в 2012–2017 годах - президентом Каспийско-Европейского финансового клуба (CEIBC), в 2017–2020 годах - руководителем Страхового комитета CEIBC.

    Анар Байрамов Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB)
    Anar Bayramov TƏBİB-in İcraçı direktoru təyin edilib

