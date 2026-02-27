Justice for Khojaly: На 97 цифровых экранах Люксембурга транслировалась правда о Ходжалы

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В день памяти Ходжалинской трагедии – 26 февраля – на площади Плас Эмиль-Амилиюс (Place Émile Hamilius) в Люксембурге, а также в деловых центрах столицы герцогства прошла масштабная просветительская акция, организованная Ассоциацией дружбы Люксембург - Азербайджан LuxAz.

    Как сообщает европейское бюро Report, кампания организована при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и была направлена на информирование широкой общественности об этих трагических событиях.

    Наиболее заметной частью кампании стала трансляция информационных роликов Justice for Khojaly ("Справедливость для Ходжалы") на цифровых экранах 97 стратегически расположенных офисных зданий Люксембурга. Визуальная агитация продолжалась в течение всего дня, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию.

    Одновременно на площади Плас Эмиль-Амилиюс жителям города раздавались листовки с информацией, отражающей исторические факты, цифры и международно-правовые аспекты трагедии. Местным гражданам была предоставлена подробная информация о преступлении против человечности, совершенном в ночь с 25 по 26 февраля 1992 года в Ходжалы.

