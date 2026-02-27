Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Россия и Армения обсудили восстановление железной дороги к границам Турции и Азербайджана

    В регионе
    • 27 февраля, 2026
    • 20:07
    Россия и Армения обсудили восстановление железной дороги к границам Турции и Азербайджана

    Россия и Армения обсудили вопросы касающиеся восстановления и строительства железнодорожной инфраструктуры Гюмри – Ахурик – граница Турции, и Ерасх – граница Азербайджана (Нахчыванская АР).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении.

    Согласно информации, в Ереване состоялись переговоры замминистра Армении Армена Симоняна и замглавы Минтранса РФ Дмитрия Зверева.

    "Стороны рассмотрели вопросы, касающиеся восстановления и строительства железнодорожной инфраструктуры Гюмри – Ахурик – граница Турции, и Ерасх – граница Нахчывана. Также был затронут текущий уровень сотрудничества в области автомобильного и воздушного транспорта и достигнута договоренность о продолжении контактов",- говорится в заявлении.

    Россия и Армения обсудили восстановление железной дороги к границам Турции и Азербайджана
    Россия и Армения обсудили восстановление железной дороги к границам Турции и Азербайджана
    Армения Россия железные дороги мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Последние новости

    20:16
    Фото

    Азербайджан и Эфиопия договорились активизировать сотрудничество в рамках подготовки к COP32

    Внутренняя политика
    20:07
    Фото

    Россия и Армения обсудили восстановление железной дороги к границам Турции и Азербайджана

    В регионе
    19:56
    Фото

    Justice for Khojaly: На 97 цифровых экранах Люксембурга транслировалась правда о Ходжалы

    Внешняя политика
    19:49

    Еврокомиссар: Украина и Молдова остаются вместе на пути в ЕС, но все зависит от реформ

    Другие страны
    19:47

    Рубио на следующей неделе отправится в Израиль

    Другие страны
    19:37
    Фото

    В столице Марокко представили выставку о Ходжалинском геноциде

    Внешняя политика
    19:18

    Москва выразила протест послу Финляндии на фоне инцидента с сожжением флага РФ

    Другие страны
    19:11

    Британия отозвала сотрудников дипмиссий из Ирана

    Другие страны
    19:03

    Азербайджан и Туркменистан провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    Лента новостей