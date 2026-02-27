Россия и Армения обсудили восстановление железной дороги к границам Турции и Азербайджана

Россия и Армения обсудили вопросы касающиеся восстановления и строительства железнодорожной инфраструктуры Гюмри – Ахурик – граница Турции, и Ерасх – граница Азербайджана (Нахчыванская АР).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении.

Согласно информации, в Ереване состоялись переговоры замминистра Армении Армена Симоняна и замглавы Минтранса РФ Дмитрия Зверева.

"Стороны рассмотрели вопросы, касающиеся восстановления и строительства железнодорожной инфраструктуры Гюмри – Ахурик – граница Турции, и Ерасх – граница Нахчывана. Также был затронут текущий уровень сотрудничества в области автомобильного и воздушного транспорта и достигнута договоренность о продолжении контактов",- говорится в заявлении.