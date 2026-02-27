В Белграде состоялись обсуждения по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией

В Белграде состоялся круглый стол на тему "Перспективы мира, сотрудничества и безопасности: Азербайджан и Армения после Вашингтонского саммита".

Как сообщает балканское бюро агентства Report, мероприятие, организованное Посольством Азербайджана в Сербии, было приурочено к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Круглый стол собрал известных экспертов и дипломатов для обсуждения меняющегося геополитического ландшафта Южного Кавказа и анализа возможных направлений сотрудничества.

В своем выступлении посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев отметил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года город Ходжалы был захвачен вооруженными силами Армении при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР:

Дипломат подчеркнул, что национальные законодательные органы 18 стран, а также 24 штата США, Организация исламского сотрудничества и Организация тюркских государств приняли ряд резолюций и решений, осуждающих геноцид против мирного населения и квалифицирующих его как преступление против человечности и акт геноцида.

Посол заявил, что, однако спустя годы, справедливость восторжествовала.

По словам К. Хасиева, несмотря на почти 30-летний военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, приведший к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям, сегодня Южный Кавказ как никогда близок к устойчивому миру, безопасности и сотрудничеству.

"Шесть месяцев после исторического саммита в Вашингтоне стали месяцами продвижения к партнерству, сотрудничеству и долгосрочному всеобъемлющему миру. Этот период был крайне важен с точки зрения развития наших отношений. Были сняты ограничения на перевозку грузов из Азербайджана в Армению, начался экспорт продукции в Армению. Иными словами, за последние шесть месяцев был дан старт сотрудничеству, и торговые отношения расширяются", - подчеркнул посол.

Он также напомнил, что прошлой осенью Азербайджан и Армения совместно обратились в ОБСЕ с просьбой о ликвидации Минской группы и ее структур.

В свою очередь, атташе Посольства Азербайджана в Сербии Турал Джафаров акцентировал внимание на перспективах нормализации отношений после встречи лидеров Азербайджана и Армении 8 августа в Вашингтоне.

"Южный Кавказ в последние годы пережил значительные трансформации. В 2023 году полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана сформировало новую геополитическую реальность в регионе. Сегодня главный вопрос заключается в том, как превратить эту реальность в устойчивый мирный договор, как обеспечить долгосрочную безопасность и как поэтапно перейти от десятилетий противостояния к будущему, основанному на совместном сосуществовании и сотрудничестве. В этом смысле после Вашингтонского саммита сложился благоприятный момент для обсуждения перспектив мира, сотрудничества и безопасности между Азербайджаном и Арменией".

Руководитель Центра азербайджанского языка и культуры при Белградском университете и представитель Диаспорского комитета по Сербии Гюнель Бабанлы отметила, что Ходжалы символизирует боль многих лет, оставившую глубокий след в жизни тысяч людей.

Президент Форума стратегических исследований (FORST), бывший депутат Национальной ассамблеи Сербии Невен Светичанин в своем вступлении подчеркнул, что процесс мира и сближения между Азербайджаном и Арменией следует рассматривать не только в двустороннем, но и в более широком геополитическом контексте.

Выступая с заключительным словом, декан факультета международной политики и безопасности Университета Никола Тесла Виолета Рашкович-Талович отметила, что потребности модернизации формируют уникальную динамику внешней политики:

"Именно поэтому Азербайджан, опираясь на свои значительные ресурсы и транзитный потенциал, выработал многовекторный внешнеполитический курс как рациональный ответ на международную конкуренцию и региональную нестабильность. Цель состоит в обеспечении суверенитета, территориальной целостности и экономического благополучия путем сохранения баланса между различными центрами силы.

В азербайджанском случае многовекторная модель проявляется как продуманный подход "политического портфеля". Баку развивает стратегическое партнерство с Турцией, поддерживает функциональные отношения с Россией и Ираном, а также выстраивает интенсивное сотрудничество с Европейским союзом и США, прежде всего в сфере энергетической безопасности, экономических связей и региональной стабильности".