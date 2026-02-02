Xamenei: İrandakı etirazlar ABŞ tərəfindən təşkil olunub
- 02 fevral, 2026
- 22:48
İranda baş verən iğtişaşların ABŞ tərəfindən təşkil olunduğu sadəcə bir iddia deyil.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın Ali Rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamenei "X"dəki hesabında yazıb.
Onun fikrincə, ABŞ Prezidentinin etirazçılara çağırışı bu iddianı təsdiqləyir:
"O, iğtişaşların iştirakçılarına müraciət edərək olduqca açıq danışırdı: "İrəli gedin, irəli gedin, mən sizin arxanızdayam".
Bundan əvvəlki paylaşımında Xamenei İrandakı etirazların ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi (MKİ) tərəfindən həyata keçirdildiyini bildirib.
حين أقول أنّ الفتنة الأخيرة كانت أمريكية، فهذا ليس مجرد ادعاء؛ فما يوضح أن هذا التحرّك كان تحرّكًا أمريكيًّا، هو كلام رئيس الولايات المتحدة نفسه. لقد تحدّث بصراحة تامة مخاطبًا مثيري الشغب: «تقدّموا إلى الأمام، تقدّموا إلى الأمام، فأنا قادم إليكم!».— الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) February 2, 2026