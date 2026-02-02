İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Xamenei: İrandakı etirazlar ABŞ tərəfindən təşkil olunub

    Region
    • 02 fevral, 2026
    • 22:48
    Xamenei: İrandakı etirazlar ABŞ tərəfindən təşkil olunub

    İranda baş verən iğtişaşların ABŞ tərəfindən təşkil olunduğu sadəcə bir iddia deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İranın Ali Rəhbəri Ayətullah Seyid Əli Xamenei "X"dəki hesabında yazıb.

    Onun fikrincə, ABŞ Prezidentinin etirazçılara çağırışı bu iddianı təsdiqləyir:

    "O, iğtişaşların iştirakçılarına müraciət edərək olduqca açıq danışırdı: "İrəli gedin, irəli gedin, mən sizin arxanızdayam".

    Bundan əvvəlki paylaşımında Xamenei İrandakı etirazların ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi (MKİ) tərəfindən həyata keçirdildiyini bildirib.

    Хаменеи: Беспорядки в Иране были организованы США

