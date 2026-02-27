ВС РФ нанесли удар по агропредприятию в Украине: двое погибших
Другие страны
- 27 февраля, 2026
- 20:34
Россия атаковала аграрное предприятие в Шосткинском районе Сумской области Украины, в результате погибли две работницы хозяйства.
Как передает Report, об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в телеграм-канале.
"В Ямпольской громаде погибли две работницы агропредприятия - женщины 72 и 67 лет. Их тела достали из-под завалов", - написал Григоров.
Также отмечается, что еще одна работница, 60-летняя женщина, получила тяжелые травмы. Она госпитализирована, врачи оказывают необходимую помощь.
Последние новости
21:13
Фото
В Белграде состоялись обсуждения по мирному урегулированию между Азербайджаном и АрмениейВнешняя политика
20:51
СМИ: Экс-премьер Великобритании Сунак стал советником ЗеленскогоДругие страны
20:45
Премьер Эфиопии побывал в "AI Academy"Внешняя политика
20:34
ВС РФ нанесли удар по агропредприятию в Украине: двое погибшихДругие страны
20:30
Намиг Гумматов: Утверждены генпланы 67 городов АзербайджанаИнфраструктура
20:16
Фото
Азербайджан и Эфиопия договорились активизировать сотрудничество в рамках подготовки к COP32Внутренняя политика
20:07
Фото
Россия и Армения обсудили восстановление железной дороги к границам Турции и АзербайджанаВ регионе
19:56
Фото
Justice for Khojaly: На 97 цифровых экранах Люксембурга транслировалась правда о ХоджалыВнешняя политика
19:49