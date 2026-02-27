ВС РФ нанесли удар по агропредприятию в Украине: двое погибших

Россия атаковала аграрное предприятие в Шосткинском районе Сумской области Украины, в результате погибли две работницы хозяйства.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров в телеграм-канале.

"В Ямпольской громаде погибли две работницы агропредприятия - женщины 72 и 67 лет. Их тела достали из-под завалов", - написал Григоров.

Также отмечается, что еще одна работница, 60-летняя женщина, получила тяжелые травмы. Она госпитализирована, врачи оказывают необходимую помощь.