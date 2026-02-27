Азербайджан и Эфиопия договорились активизировать сотрудничество в рамках подготовки к COP32

Азербайджан и Эфиопия договорились активизировать сотрудничество в рамках подготовки к климатической конференции ООН – COP32.

Как сообщает Report, договоренности были достигнуты в рамках встречи руководителя Администрации президента Азербайджана Самира Нуриева с министром иностранных дел Эфиопии, назначенным президентом COP32 Гедионом Тимотеосом Хесебоном.

Нуриев отметил, что Баку готов к всестороннему сотрудничеству с Аддис-Абебой касательно предстоящей конференций ООН по климату (COP32), которую Эфиопия примет в 2027 году.

Он подчеркнул, что под руководством президента Ильхама Алиева в рамках COP29 Азербайджан успешно реализовал масштабную организационно-логистическую, содержательную и коммуникационную работу, а также добился принятия ряда исторических решений.

В свою очередь Гедион Тимотеос Хесебон высоко оценил уровень организации COP29 в Азербайджане и отметил, что страна оставила значимое наследие. Министр выразил заинтересованность Эфиопии в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках COP32 и поблагодарил за готовность оказать организационно-логистическую и содержательную поддержку.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам подготовки к 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая пройдет в Азербайджане в мае текущего года.