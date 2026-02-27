Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Азербайджан и Эфиопия договорились активизировать сотрудничество в рамках подготовки к COP32

    Внутренняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 20:16
    Азербайджан и Эфиопия договорились активизировать сотрудничество в рамках подготовки к COP32

    Азербайджан и Эфиопия договорились активизировать сотрудничество в рамках подготовки к климатической конференции ООН – COP32.

    Как сообщает Report, договоренности были достигнуты в рамках встречи руководителя Администрации президента Азербайджана Самира Нуриева с министром иностранных дел Эфиопии, назначенным президентом COP32 Гедионом Тимотеосом Хесебоном.

    Нуриев отметил, что Баку готов к всестороннему сотрудничеству с Аддис-Абебой касательно предстоящей конференций ООН по климату (COP32), которую Эфиопия примет в 2027 году.

    Он подчеркнул, что под руководством президента Ильхама Алиева в рамках COP29 Азербайджан успешно реализовал масштабную организационно-логистическую, содержательную и коммуникационную работу, а также добился принятия ряда исторических решений.

    В свою очередь Гедион Тимотеос Хесебон высоко оценил уровень организации COP29 в Азербайджане и отметил, что страна оставила значимое наследие. Министр выразил заинтересованность Эфиопии в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках COP32 и поблагодарил за готовность оказать организационно-логистическую и содержательную поддержку.

    Стороны также обменялись мнениями по вопросам подготовки к 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), которая пройдет в Азербайджане в мае текущего года.

    Азербайджан и Эфиопия договорились активизировать сотрудничество в рамках подготовки к COP32
    Азербайджан и Эфиопия договорились активизировать сотрудничество в рамках подготовки к COP32
    Азербайджан и Эфиопия договорились активизировать сотрудничество в рамках подготовки к COP32
    Азербайджан и Эфиопия договорились активизировать сотрудничество в рамках подготовки к COP32
    Азербайджан и Эфиопия договорились активизировать сотрудничество в рамках подготовки к COP32
    Азербайджан и Эфиопия договорились активизировать сотрудничество в рамках подготовки к COP32

    Азербайджан Эфиопия Самир Нуриев COP32 WUF13
    Фото
    Samir Nuriyev Efiopiyanın XİN başçısını WUF13-ə hazırlıq işləri barədə məlumatlandırıb
    Фото
    Head of Presidential Administration of Azerbaijan meets with President-Designate of COP32

    Последние новости

    21:13
    Фото

    В Белграде состоялись обсуждения по мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    20:51

    СМИ: Экс-премьер Великобритании Сунак стал советником Зеленского

    Другие страны
    20:45

    Премьер Эфиопии побывал в "AI Academy"

    Внешняя политика
    20:34

    ВС РФ нанесли удар по агропредприятию в Украине: двое погибших

    Другие страны
    20:30

    Намиг Гумматов: Утверждены генпланы 67 городов Азербайджана

    Инфраструктура
    20:16
    Фото

    Азербайджан и Эфиопия договорились активизировать сотрудничество в рамках подготовки к COP32

    Внутренняя политика
    20:07
    Фото

    Россия и Армения обсудили восстановление железной дороги к границам Турции и Азербайджана

    В регионе
    19:56
    Фото

    Justice for Khojaly: На 97 цифровых экранах Люксембурга транслировалась правда о Ходжалы

    Внешняя политика
    19:49

    Еврокомиссар: Украина и Молдова остаются вместе на пути в ЕС, но все зависит от реформ

    Другие страны
    Лента новостей