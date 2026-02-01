В Анталье в ДТП с автобусом погибли восемь человек, десятки ранены
В регионе
- 01 февраля, 2026
- 13:03
В турецкой Анталье пассажирский автобус упал в овраг, в результате чего погибли восемь человек, 26 пострадали.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил губернатор провинции Анталья Хулуси Шахин.
"Сегодня утром около 10:20 (11:20 по Баку) в районе Дошемеалты в Анталье автобус не смог пройти поворот и опрокинулся в кювет, в результате чего, к сожалению, погибли восемь наших граждан, еще 26 человек получили ранения. Скоро мы отправимся в больницу, чтобы получить информацию о состоянии пострадавших. Ведется работа по установлению личностей погибших", - отметил он.
По словам Шахина, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
