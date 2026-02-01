Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    В Анталье в ДТП с автобусом погибли восемь человек, десятки ранены

    В регионе
    • 01 февраля, 2026
    • 13:03
    В Анталье в ДТП с автобусом погибли восемь человек, десятки ранены

    В турецкой Анталье пассажирский автобус упал в овраг, в результате чего погибли восемь человек, 26 пострадали.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил губернатор провинции Анталья Хулуси Шахин.

    "Сегодня утром около 10:20 (11:20 по Баку) в районе Дошемеалты в Анталье автобус не смог пройти поворот и опрокинулся в кювет, в результате чего, к сожалению, погибли восемь наших граждан, еще 26 человек получили ранения. Скоро мы отправимся в больницу, чтобы получить информацию о состоянии пострадавших. Ведется работа по установлению личностей погибших", - отметил он.

    По словам Шахина, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    Анталья Турция ДТП погибшие
    Видео
    Antalyada sərnişin avtobusu dərəyə aşıb, səkkiz nəfər ölüb, 26-sı yaralanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    13:34

    Видимость на дорогах будет ограничена до 500 метров

    Экология
    13:27

    NYT: Уступки на Донбассе не остановят РФ, а станут подготовкой к наступлению вглубь Украины

    Другие страны
    13:09

    Футболист французского клуба переходит в "Ювентус"

    Футбол
    13:03

    В Анталье в ДТП с автобусом погибли восемь человек, десятки ранены

    В регионе
    12:54

    Хаменеи: Любая агрессия США против Ирана превратится в региональный конфликт

    В регионе
    12:41
    Фото

    "Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Баварии"

    Футбол
    12:25

    Завтра в Азербайджане усилится ветер, в ряде районов пойдет снег

    Экология
    12:23

    Иран внес ВС стран Евросоюза в список террористических организаций

    В регионе
    12:12

    Израиль открыл КПП "Рафах" в Газе

    Другие страны
    Лента новостей