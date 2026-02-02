МИД: РФ и Иран проведут заседание межправкомиссии вопреки угрозам Тегерану

Заседание российско-иранской межправкомиссии в Тегеране готовится, несмотря на все угрозы США и их союзников в адрес Ирана.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает МИД РФ.

"Сейчас, несмотря на непрекращающиеся угрозы и шантаж США, Израиля и других стран Запада в адрес Тегерана, идет интенсивная подготовка к проведению в иранской столице очередного заседания нашей двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - указали в дипведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы нанесения новых военных ударов по территории Ирана недопустимы.

"Те, кто рассматривает возможность использования беспорядков как предлога для повторения агрессии против Ирана, совершенной в июне 2025 года, должны осознавать негативные последствия таких шагов для ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также для глобальной международной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.