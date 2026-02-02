МИД: РФ и Иран проведут заседание межправкомиссии вопреки угрозам Тегерану
- 02 февраля, 2026
- 22:55
Заседание российско-иранской межправкомиссии в Тегеране готовится, несмотря на все угрозы США и их союзников в адрес Ирана.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает МИД РФ.
"Сейчас, несмотря на непрекращающиеся угрозы и шантаж США, Израиля и других стран Запада в адрес Тегерана, идет интенсивная подготовка к проведению в иранской столице очередного заседания нашей двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - указали в дипведомстве.
В ведомстве подчеркнули, что угрозы нанесения новых военных ударов по территории Ирана недопустимы.
"Те, кто рассматривает возможность использования беспорядков как предлога для повторения агрессии против Ирана, совершенной в июне 2025 года, должны осознавать негативные последствия таких шагов для ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также для глобальной международной безопасности", - говорится в сообщении МИД РФ.