Арагчи: Иран не упускает ни одной возможности для защиты прав своего народа

Иран последовательно ведет дипломатические переговоры и не упускает ни одной возможности для обеспечения прав своего народа.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, выступая в мавзолее Имама Хомейни по случаю годовщины победы исламской революции.

"Дипломатия должна осуществляться на основе взаимного уважения и с учетом интересов сторон", - заявил Арагчи.

По его словам, Иран открыт именно к такой дипломатии.

Отметим, что после последних протестов в Иране отношения между Тегераном и Вашингтоном обострились. После заявления президента США Дональда Трампа о направлении мощной военно-морской группировки в сторону Ирана усилились угрозы нового военного конфликта. В настоящее время ожидается проведение переговоров между сторонами с целью снижения риска возможного военного противостояния.