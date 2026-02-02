Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Арагчи: Иран не упускает ни одной возможности для защиты прав своего народа

    В регионе
    • 02 февраля, 2026
    • 22:45
    Иран последовательно ведет дипломатические переговоры и не упускает ни одной возможности для обеспечения прав своего народа.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, выступая в мавзолее Имама Хомейни по случаю годовщины победы исламской революции.

    "Дипломатия должна осуществляться на основе взаимного уважения и с учетом интересов сторон", - заявил Арагчи.

    По его словам, Иран открыт именно к такой дипломатии.

    Отметим, что после последних протестов в Иране отношения между Тегераном и Вашингтоном обострились. После заявления президента США Дональда Трампа о направлении мощной военно-морской группировки в сторону Ирана усилились угрозы нового военного конфликта. В настоящее время ожидается проведение переговоров между сторонами с целью снижения риска возможного военного противостояния.

    Əraqçi: İran qarşılıqlı hörmətə əsaslanan diplomatiyaya açıqdır
