İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Əraqçi: İran qarşılıqlı hörmətə əsaslanan diplomatiyaya açıqdır

    Region
    • 02 fevral, 2026
    • 22:36
    Əraqçi: İran qarşılıqlı hörmətə əsaslanan diplomatiyaya açıqdır

    İran ardıcıl olaraq diplomatik danışıqlar aparır və xalqın hüquqlarının təmin edilməsi üçün heç bir fürsəti qaçırmır.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin xarici işlər naziri Abbas Əraqçi islam inqilabının qələbəsi münasibətilə İmam Xomeyni məqbərəsində deyib.

    "Diplomatiya qarşılıqlı hörmət əsasında və maraqların nəzərə alınması ilə həyata keçirilməlidir" , - Əraqçi bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, İran belə diplomatiyaya açıqdır.

    Qeyd edək ki, İrandakı son etirazlardan sonra bu ölkənin ABŞ ilə münasibətləri gərginləşib. ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran istiqamətində güclü donanma göndərdiyini açıqlayandan sonra yeni savaş təhdidləri artıb. Hazırda mümkün hərbi münaqişə riskinin aradan qaldırılması üçün tərəflər arasında danışıqların aparılması gözlənilir.

    ABŞ-İran danışıqları Abbas Əraqçi ABŞ
    Арагчи: Иран не упускает ни одной возможности для защиты прав своего народа

    Son xəbərlər

    23:25

    BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik Böyük Britaniyaya keçib

    Digər ölkələr
    23:18

    Dünya Banki Ukraynaya enerji sisteminin bərpası üçün 40 milyon dollar göndərəcək

    Digər ölkələr
    23:04

    Tramp: Hindistan Rusiyadan neft almayacaq

    Digər ölkələr
    22:52

    Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Sabah"ın XX turdakı səfər oyunlarının başlama tarixləri bəlli olub

    Futbol
    22:48

    Xamenei: İrandakı etirazlar ABŞ tərəfindən təşkil olunub

    Region
    22:36

    Əraqçi: İran qarşılıqlı hörmətə əsaslanan diplomatiyaya açıqdır

    Region
    22:30

    BMT İrana yeni rezident-əlaqələndiricisi təyin edib

    Digər ölkələr
    22:22
    Foto

    Venesuela və digər səkkiz ölkə BMT Baş Assambleyasında səsvermə hüququnu itirib

    Digər ölkələr
    22:07

    Tramp 12 milyard dollarlıq vacib mineralların strateji ehtiyatını yaradır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti