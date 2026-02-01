Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 01 февраля, 2026
    • 15:15
    Стали известны подробности запрета соцсетей для детей в Турции

    Министерство по делам семьи и социальных услуг Турецкой Республики завершило работу над мерами, направленными на защиту детей от вредного воздействия социальных сетей.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

    После внесения соответствующих изменений в законодательство в Турции планируется ввести правило, направленное на защиту детей от негативного влияния интернета. В его рамках детям младше 15 лет будет запрещено создавать аккаунты в социальных сетях - даже при наличии разрешения родителей. Им будет разрешен доступ только к играм, соответствующим их возрасту.

    Отмечается, что провайдеры социальных сетей должны принимать более эффективные меры для обеспечения безопасности детей в цифровом пространстве и предпринимать важные шаги для защиты их от цифровой зависимости. Согласно предложению, для игр не будет установлен общий возрастной запрет, однако будет внедрена система возрастных рейтингов, и дети смогут пользоваться исключительно играми, соответствующими их возрастной категории.

    В то же время процедуры и принципы систем проверки возраста у социальных сетей будут определяться специальными правилами. Еще одно предложение касается использования родительского руководства и контрольных прав при пользовании детьми цифровыми средами.

    Целью инициативы также является расширение обязанностей платформ по созданию активного механизма подачи электронных жалоб, который позволит пользователям сообщать о незаконном или вредоносном контенте.

    соцсети Турция дети цифровая среда
    Türkiyədə uşaqlara sosial media qadağasının təfərrüatları məlum olub
    Türkiye details social media restrictions for children
