Российские моряки с задержанного танкера Marinera вернулись домой

Двое российских моряков с задержанного ВМС США подсанкционного танкера Marinera вернулись домой.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил один из команды судна Максим Карпенко, который утром в воскресенье прибыл домой, в Керчь.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что двое российских моряков с данного судна отпущены на свободу и находятся на пути в Россию.

"Все у нас в порядке. Я вернулся утром домой, в Керчь. Мой коллега с танкера также вернулся домой, в Астрахань. Дома встретили хорошо", - сообщил Карпенко.

Напомним, что США 7 января взяли под контроль в Северной Атлантике вблизи Великобритании нефтяной танкер Marinera. Судно, сменившее название с Bella 1 на Marinera, в прошлом месяце подверглось преследованию со стороны Береговой охраны США у берегов Венесуэлы.

На судне находились 28 человек. Как сообщал Белый дом, федеральный суд выдал судебный ордер на арест членов экипажа за нарушение американского закона, их должны доставить в США для судебного разбирательства.