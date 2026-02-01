Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Российские моряки с задержанного танкера Marinera вернулись домой

    • 01 февраля, 2026
    • 14:12
    Российские моряки с задержанного танкера Marinera вернулись домой

    Двое российских моряков с задержанного ВМС США подсанкционного танкера Marinera вернулись домой.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщил один из команды судна Максим Карпенко, который утром в воскресенье прибыл домой, в Керчь.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что двое российских моряков с данного судна отпущены на свободу и находятся на пути в Россию.

    "Все у нас в порядке. Я вернулся утром домой, в Керчь. Мой коллега с танкера также вернулся домой, в Астрахань. Дома встретили хорошо", - сообщил Карпенко.

    Напомним, что США 7 января взяли под контроль в Северной Атлантике вблизи Великобритании нефтяной танкер Marinera. Судно, сменившее название с Bella 1 на Marinera, в прошлом месяце подверглось преследованию со стороны Береговой охраны США у берегов Венесуэлы.

    На судне находились 28 человек. Как сообщал Белый дом, федеральный суд выдал судебный ордер на арест членов экипажа за нарушение американского закона, их должны доставить в США для судебного разбирательства.

    танкер Marinera ВМС США освобождение моряков Россия
    Russian sailors from detained tanker Marinera return home
