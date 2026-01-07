США взяли под контроль нефтяной танкер под российским флагом в Атлантике - ДОПОЛНЕНО

Cоединенные Штаты взяли под контроль нефтяной танкер Marinera, идущего под российским флагом в Северной Атлантике вблизи Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

"Судно взято под контроль, и операцию возглавляет Министерство внутренней безопасности при поддержке американских военных", - отмечает издание.

Судно, сменившее название с Bella 1 на Marinera, в прошлом месяце подверглось преследованию со стороны Береговой охраны США у берегов Венесуэлы.

Американская операция проводится после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.

Европейское командование вооруженных сил США опубликовало в сети X заявление, подтверждающее задержание танкера в Северной Атлантике за нарушение американских санкций. В сообщении говорится, что арест был произведен на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того как танкер был отслежен береговой охраной.