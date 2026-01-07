ABŞ Rusiya bayrağı altında üzən neft tankerinə nəzarəti ələ keçirib
- 07 yanvar, 2026
- 17:59
Birləşmiş Ştatlar Böyük Britaniya yaxınlığında Atlantik okeanında Rusiya bayrağı altında hərəkət edən "Marinera" neft tankerinə nəzarəti ələ keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NBC mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
"Gəmi nəzarətə götürülüb və əməliyyata Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyi rəhbərlik edir", - nəşr qeyd edir.
Adını "Bella 1"dən "Marinera"ya dəyişən gəmi keçən ay Venesuela sahilləri yaxınlığında ABŞ Sahil Mühafizəsinin təqibinə məruz qalmışdı.
Əməliyyat Atlantik okeanında gəminin iki həftədən artıq davam edən təqibindən sonra həyata keçirilib.
ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Avropa Komandanlığı "X" şəbəkəsində Şimali Atlantikada tankerin ABŞ sanksiyalarını pozduğuna görə saxlanıldığını təsdiqləyən açıqlama dərc edib. Məlumatda bildirilir ki, həbs ABŞ federal məhkəməsinin orderi əsasında həyata keçirilib.