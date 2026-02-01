Маск заявил об успехе в ограничении использования Россией сети Starlink

Меры, принятые для того, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, дали результаты.

Как передает Report, об этом говорится в его ответе на пост министра обороны Украины Михаила Федорова в социальной сети Х.

"Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется предпринять дополнительные меры", - написал он.