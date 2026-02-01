Зеленский не исключил повторное выдвижение своей кандидатуры в президенты Украины
- 01 февраля, 2026
- 14:58
Президент Украины Владимир Зеленский может снова выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.
Как передает Report, об этом политик сообщил в интервью "Чешскому радио".
"Я не знаю. Это зависит от того, как закончится эта (российско-украинская - ред.) война", - ответил украинский лидер на вопрос о том, чем займется после окончания боевых действий.
Зеленский добавил, что иногда думает о повторном выдвижении.
Напомним, что выборы президента Украины, запланированные на март 2024 года, были отложены на неопределенное время из-за действующего военного положения. Зеленский подчеркивал, что технически страна готова к проведению выборов, но это возможно только после завершения боевых действий или при наличии надежных гарантий безопасности. По его мнению, при такой поддержке выборы могли бы быть организованы в течение 60–90 дней.