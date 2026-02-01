Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Зеленский: Очередные переговоры в Абу-Даби пройдут 4 и 5 февраля

    Другие страны
    • 01 февраля, 2026
    • 14:42
    Зеленский: Очередные переговоры в Абу-Даби пройдут 4 и 5 февраля

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что запланированные на сегодня переговоры в Абу-Даби между РФ и Украиной не состоятся.

    Как передает Report, соответствующее сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале.

    "Сегодня переговоров не будет. Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби", - написал он.

    По словам Зеленского, Украина готова к предметному разговору и заинтересована в том, чтобы результат приблизил к реальному и достойному завершению российско-украинской войны.

    Напомним, что 23 и 24 января в ОАЭ состоялись первые переговоры на техническом уровне между Украиной, США и Россией.

    Также было анонсировано, что 1 февраля должен пройти второй раунд переговоров без участия США. При этом Зеленский предупредил, что она может быть перенесена из-за ситуации вокруг Ирана.

    российско-украинская война Владимир Зеленский переговоры в Абу-Даби
    Əbu-Dabi danışıqları təxirə salınıb, yeni tarix açıqlanıb
    Zelenskyy says next Abu Dhabi talks scheduled for February 4–5
