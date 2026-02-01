İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Digər ölkələr
    • 01 fevral, 2026
    • 15:09
    Əbu-Dabi danışıqları təxirə salınıb, yeni tarix açıqlanıb

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiya ilə Ukrayna arasında bu gün Əbu-Dabidə keçirilməsi planlaşdırılan danışıqların baş tutmayacağını açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, o, müvafiq mesajı özünün Telegram kanalında paylaşıb.

    "Qrupumuz indi məlumat verdi ki, danışıqlar olmayacaq. Növbəti üçtərəfli görüşlərin tarixləri müəyyən edilib: 4 və 5 fevralda Əbu-Dabidə", - deyə o yazıb.

    Zelenskinin sözlərinə görə, Ukrayna əsaslı müzakirələrə hazırdır və nəticənin Rusiya-Ukrayna müharibəsini real və ləyaqətli sona yaxınlaşdıracağına əmin olmaqda maraqlıdır.

    Зеленский: Очередные переговоры в Абу-Даби пройдут 4 и 5 февраля
    Zelenskyy says next Abu Dhabi talks scheduled for February 4–5

