Əbu-Dabi danışıqları təxirə salınıb, yeni tarix açıqlanıb
Digər ölkələr
- 01 fevral, 2026
- 15:09
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiya ilə Ukrayna arasında bu gün Əbu-Dabidə keçirilməsi planlaşdırılan danışıqların baş tutmayacağını açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, o, müvafiq mesajı özünün Telegram kanalında paylaşıb.
"Qrupumuz indi məlumat verdi ki, danışıqlar olmayacaq. Növbəti üçtərəfli görüşlərin tarixləri müəyyən edilib: 4 və 5 fevralda Əbu-Dabidə", - deyə o yazıb.
Zelenskinin sözlərinə görə, Ukrayna əsaslı müzakirələrə hazırdır və nəticənin Rusiya-Ukrayna müharibəsini real və ləyaqətli sona yaxınlaşdıracağına əmin olmaqda maraqlıdır.
Son xəbərlər
15:18
Azərbaycandan Ermənistana göndərilən yanacağın növbəti partiyası Biləcəridən yola salınıbEnergetika
15:16
Zelenski yenidən prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürə bilərDigər ölkələr
15:09
Əbu-Dabi danışıqları təxirə salınıb, yeni tarix açıqlanıbDigər ölkələr
14:58
Azərbaycanın stolüstü tennisçisi Tunisdə turnirlərə qatılacaqFərdi
14:50
Türkiyə uşaqların sosial media qadağasının təfərrüatları məlum olubRegion
14:38
Ağdamda ev, Goranboyda ferma yanıbHadisə
14:21
Xamenei: ABŞ-ın İrana qarşı hərbi təcavüzü iki ölkə arasında müharibə ilə məhdudlaşmayacaqRegion
14:09
İtaliya klubu Roberto De Zerbini baş məşqçi təyin etmək istəyirFutbol
13:48
Foto