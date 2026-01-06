Dekabrda Azərbaycandan çıxışı qadağan olunan 579 nəfərin ölkəni tərk etməsinin qarşısı alınıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    06 yanvar, 2026
    Ötən ilin dekabr ayında ölkədən çıxışı qadağan edilən 579 nəfərin ölkəni tərk etməsinin qarşısı alınıb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, cinayətkarlığa qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində hüquq-mühafizə оrqanları tərəfindən axtarışda оlan 359 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti оrqanlara təhvil vеrilib.

    Ölkəyə girişi qadağan olan 64 nəfərin isə ölkəyə daxil olmasının qarşısı alınıb.

    Госпогранслужба Азербайджана в декабре не выпустила за границу 579 человек

