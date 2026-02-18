İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanın dağ xizəkçisi XXV Qış Olimpiya Oyunlarında növbəti mərhələyə adlayıb - YENİLƏNİB

    • 18 fevral, 2026
    • 15:18
    Azərbaycanın dağ xizəkçisi XXV Qış Olimpiya Oyunlarında növbəti mərhələyə adlayıb - YENİLƏNİB

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi Anastasiya Papatoma XXV Qış Olimpiya Oyunlarında növbəti mərhələyə adlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, 92-ci sırada mübarizəyə başlayan 18 yaşlı slalomçu 1:01:81 saniyə göstərici ilə finiş xəttinə çatıb.

    O, hazırda bu nəticə ilə 95 iştirakçı arasında 59-cu pillədə qərarlaşıb.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Vladimir Litvintsev qısa proqramda 29 idmançının mübarizəsində 63,63 xalla sonuncu yeri tutub və mübarizəni dayandırıb.

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarına fevralın 22-də yekun vurulacaq.

