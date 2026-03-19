    Mark Rütte: İranın nüvə və raket potensialının zəiflədilməsi Avropanın təhlükəsizliyi üçün vacibdir

    • 19 mart, 2026
    • 15:33
    NATO müttəfiqləri ABŞ-nin İranın nüvə və raket potensialı da daxil olmaqla hərbi potensialının qarşısını almağa yönəlmiş səylərini dəstəkləyir.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu NATO-nun Baş katibi Mark Rütte Brüsseldə Rumıniya Prezidenti Nikuşor Dan ilə birgə mətbuat konfransında bəyan edib.

    M.Rütte, həmçinin ABŞ-nin bu istiqamətdə atdığı addımların əhəmiyyətini qeyd edib. O bildirib ki, bu addımlar "həmin potensialın zəiflədilməsinə" yönəlib və bu, təkcə Avropa təhlükəsizliyi üçün deyil, həm də Yaxın Şərqdə sabitlik və İsrailin təhlükəsizliyi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    O, həmçinin NATO üzrə müttəfiqlərin Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyətdən narahatlığını qeyd edərək, gəmiçiliyin məhdudlaşdırılmasının yolverilməz olduğunu vurğulayıb:

    "Marşrut mümkün qədər tez açılmalıdır – bu, dünya iqtisadiyyatı üçün son dərəcə vacibdir. Müttəfiqlər gərginliyin artması fonunda həll yolu üçün öz aralarında və ABŞ ilə intensiv məsləhətləşmələr aparırlar".

    Baş katib NATO ölkələrinin böhranın həlli üçün birgə yanaşma barədə razılığa gələ biləcəyinə əminliyini ifadə edib.

    Mark Rütte Hörmüz boğazı Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı (NATO) ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Nikuşor Dan
    Рютте: Союзники по НАТО поддерживают шаги США для сдерживания военного потенциала Ирана
    Rutte: NATO allies support US steps to contain Iran's military potential

