Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Другие страны
    • 19 марта, 2026
    • 15:13
    Рютте: Союзники по НАТО поддерживают шаги США для сдерживания военного потенциала Ирана

    Союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) поддерживают усилия США, направленные на сдерживание военного потенциала Ирана, включая ядерного и ракетного.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Брюсселе.

    Рютте также отметил важность действий США в этом направлении, которые направлены на "ослабление этого потенциала", что имеет значение не только для европейской безопасности, но и для стабильности на Ближнем Востоке и безопасности Израиля.

    Он также отметил обеспокоенность союзников по НАТО ситуацией вокруг Ормузского пролива, подчеркнув, что блокирование или ограничение судоходства является недопустимым.

    "Маршрут должен быть, как можно, скорее открыт - это критически важно для мировой экономики", - заявил он, добавив, что "союзники ведут интенсивные консультации между собой и с США для выработки дальнейших шагов на фоне роста напряженности".

    Генсек выразил уверенность, что страны НАТО смогут согласовать совместный подход для разрешения кризиса.

    Марк Рютте Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Североатлантический альянс (НАТО)
    Последние новости

    Лента новостей