Рютте: Союзники по НАТО поддерживают шаги США для сдерживания военного потенциала Ирана

Союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) поддерживают усилия США, направленные на сдерживание военного потенциала Ирана, включая ядерного и ракетного.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Брюсселе.

Рютте также отметил важность действий США в этом направлении, которые направлены на "ослабление этого потенциала", что имеет значение не только для европейской безопасности, но и для стабильности на Ближнем Востоке и безопасности Израиля.

Он также отметил обеспокоенность союзников по НАТО ситуацией вокруг Ормузского пролива, подчеркнув, что блокирование или ограничение судоходства является недопустимым.

"Маршрут должен быть, как можно, скорее открыт - это критически важно для мировой экономики", - заявил он, добавив, что "союзники ведут интенсивные консультации между собой и с США для выработки дальнейших шагов на фоне роста напряженности".

Генсек выразил уверенность, что страны НАТО смогут согласовать совместный подход для разрешения кризиса.