    Анастасия Папатома вышла в следующий этап XXV Зимних Олимпийских игр

    • 18 февраля, 2026
    • 15:52
    Анастасия Папатома вышла в следующий этап XXV Зимних Олимпийских игр

    Азербайджанская горнолыжница Анастасия Папатома пробилась в следующий этап XXV Зимних Олимпийских игр.

    Как сообщает Report, 18-летняя спортсменка, стартовавшая под 92-м номером, финишировала с результатом 1:01:81 секунды.

    По итогам заезда она занимает 59-е место среди 95 участниц и продолжает борьбу на олимпийской трассе.

    Отметим, что XXV Зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi XXV Qış Olimpiya Oyunlarında növbəti mərhələyə adlayıb - YENİLƏNİB
