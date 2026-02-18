Анастасия Папатома вышла в следующий этап XXV Зимних Олимпийских игр
Индивидуальные
- 18 февраля, 2026
- 15:52
Азербайджанская горнолыжница Анастасия Папатома пробилась в следующий этап XXV Зимних Олимпийских игр.
Как сообщает Report, 18-летняя спортсменка, стартовавшая под 92-м номером, финишировала с результатом 1:01:81 секунды.
По итогам заезда она занимает 59-е место среди 95 участниц и продолжает борьбу на олимпийской трассе.
Отметим, что XXV Зимние Олимпийские игры завершатся 22 февраля.
