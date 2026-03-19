Güləşçi Jalə Əliyeva: "Əziyyət çəkən insan gec-tez nəticəsini görür"
Fərdi
- 19 mart, 2026
- 15:34
Əziyyət çəkən insan gec-tez nəticəsini görür.
"Report" xəbər verir ki, bunu güləş üzrə Avropa mükafatçısı və U-23 dünya çempionu Jalə Əliyeva söyləyib.
O, Milli Olimpiya Komitəsinin təşəbbüsü və Azərbaycan Güləş Federasiyasının dəstəyi ilə Bakıda təşkil olunan tədbirdə karyerası ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Hər zaman inanmışam ki, əziyyət çəkən insan gec-tez nəticəsini görür. Tövsiyə edirəm ki həvəsdən düşməyəsiniz, davam edəsiniz".
16:29
Foto
Azərbaycanın turizm imkanları Rusiyada təqdim olunubTurizm
16:27
İranda İsrailin xeyrinə casusluq şübhəsi ilə 100-ə yaxın şəxs həbs edilibDigər ölkələr
16:27
Aslan Kərimov: "UEFA seminarında "Qarabağ"ın pley-offdakı oyunu da təhlil olundu"Futbol
16:22
Lukaşenko ABŞ-yə səfər etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
16:19
Vilayət Eyvazov Cəlilabadda vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirəcəkDin
16:18
Merts: Avropa İttifaqı Yaxın Şərqdəki münaqişənin həllinə dəstək verməyə hazırdırDigər ölkələr
16:16
BMT Azərbaycanla daha hədəfli və strateji əməkdaşlıq modelinə keçid edirİqtisadiyyat
16:07
"Prior Leasing"in istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıbMaliyyə
16:06