Komor adaları yaxınlığında miqrantları daşıyan gəmi batıb, təxminən 20 nəfər ölüb
- 19 mart, 2026
- 15:39
Komor adaları yaxınlığında gəmi qəzası baş verib, nəticədə 17 nəfər ölüb.
"Report" "Habariza Comores"ə istinadən xəbər verir.
İlkin məlumatlara görə, göyərtəsində 51 miqrant olan gəmi gecə saatlarında Nqazica (Qrand-Komor) adasındakı Mitsamiuli yaşayış məntəqəsi yaxınlığında qəzaya uğrayıb.
Qeyd edilib ki, 30 nəfəri xilas etmək mümkün olub, bir neçə nəfər itkin düşmüş hesab olunur.
16:29
Foto
Azərbaycanın turizm imkanları Rusiyada təqdim olunubTurizm
16:27
İranda İsrailin xeyrinə casusluq şübhəsi ilə 100-ə yaxın şəxs həbs edilibDigər ölkələr
16:27
Aslan Kərimov: "UEFA seminarında "Qarabağ"ın pley-offdakı oyunu da təhlil olundu"Futbol
16:22
Lukaşenko ABŞ-yə səfər etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
16:19
Vilayət Eyvazov Cəlilabadda vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirəcəkDin
16:18
Merts: Avropa İttifaqı Yaxın Şərqdəki münaqişənin həllinə dəstək verməyə hazırdırDigər ölkələr
16:16
BMT Azərbaycanla daha hədəfli və strateji əməkdaşlıq modelinə keçid edirİqtisadiyyat
16:07
"Prior Leasing"in istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıbMaliyyə
16:06