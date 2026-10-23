Futbol üzrə Asiya Kuboku cüt illərdə təşkil olunacaq
Futbol
- 23 oktyabr, 2026
- 14:31
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Futbol üzrə Asiya Kuboku bundan sonra cüt illərdə keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, Asiya Futbol Konfederasiyası (AFC) turnirin formatını dəyişən nizamnamə düzəlişlərini təsdiq edib.
2027-ci il Asiya Kuboku hazırkı mövcud dövr üzrə sonuncu olacaq. Növbəti yarış 2032-ci ildə keçiriləcək, amma onun məkanı hələ müəyyənləşdirilməyib.
Yeni sistemə əsasən, konfederasiyanın seçki dövrü turnir tsiklinə uyğunlaşdırılacaq.
AFC prezidentinin növbəti seçkiləri 2027-ci ildə keçiriləcək. Seçilmiş şəxslər 2028-ci il yanvarın 1-də səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq və 2032-ci ilə qədər postlarında qalacaqlar.
Xatırladaq ki, 2027-ci ildə Asiya Kuboku yanvarın 7-dən fevralın 5-dək Səudiyyə Ərəbistanında baş tutacaq.
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