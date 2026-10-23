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    Hüseyn Hüseynov: "DİM-in lokallaşdırılmasında pilot şəhərlər Şuşa və Naxçıvan seçilib"

    Biznes
    • 23 oktyabr, 2026
    • 14:48
    Hüseyn Hüseynov: DİM-in lokallaşdırılmasında pilot şəhərlər Şuşa və Naxçıvan seçilib

    Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin (DİM) lokallaşdırılmasında pilot şəhərlər Şuşa və Naxçıvan seçilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Xankəndidə keçirilən "Qarabağda DİM anı: Gələcək üçün Azərbaycan–BMT tərəfdaşlığı" mövzusunda yüksək səviyyəli strateji dialoq çərçivəsində jurnalistlərə müsahibəsində iqtisadiyyat nazirinin müşaviri Hüseyn Hüseynov bildirib.

    "Bu gün Qarabağda BMT-Azərbaycan tərəfdaşlığı üzrə 3-cü yüksək səviyyəli görüş keçirilir. Bundan əvvəl eyni tədbir 2022-ci ildə Şuşa şəhərində, 2023-cü ildə Ağdam şəhərində olub. Görüşlərdə əsas müzakirə mövzuları qarşıdakı dövr ərzində Azərbaycan hökuməti və BMT arasında imzalanmış dayanıqlı inkişafa dair tərəfdaşlıq sənədlərinin icrasıdır. DİM-in lokallaşdırılması məqsədilə yol xəritələri -2 illik bir dövrü əhatə edən layihə hazırdır. Layihə çərçivəsində hər iki şəhərin spesifikası nəzərə alınıb, onların inkişaf planına inteqrasiya edilməsi nəzərdə tutulub".

    Hüseyn Hüseynov BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri
    Гусейн Гусейнов: Шуша и Нахчыван выбраны пилотными городами для локализации ЦУР
    Huseyn Huseynov: Shusha and Nakhchivan selected as pilot cities for localizing SDGs
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