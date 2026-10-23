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    Гусейн Гусейнов: Шуша и Нахчыван выбраны пилотными городами для локализации ЦУР

    Бизнес
    • 23 октября, 2026
    • 15:04
    Гусейн Гусейнов: Шуша и Нахчыван выбраны пилотными городами для локализации ЦУР

    Пилотными городами для локализации Целей устойчивого развития (ЦУР) выбраны Шуша и Нахчыван.

    Как сообщает Report, об этом в рамках проходящего в Ханкенди стратегического диалога высокого уровня "Момент ЦУР в Карабахе: партнёрство Азербайджан - ООН во имя будущего" журналистам заявил советник министра экономики Гусейн Гусейнов.

    По его словам, сегодняшняя встреча - третье мероприятие в Карабахе в рамках партнёрства ООН - Азербайджан:

    "До этого аналогичные мероприятия проходили в Шуше в 2022 году и в Агдаме в 2023 году. Основной темой обсуждения остается партнерство в области устойчивого развития, предусмотренное двусторонними документами между правительством Азербайджана и ООН. В целях локализации ЦУР подготовлены дорожные карты, охватывающие двухлетний период. В рамках проекта учтена специфика городов Шуша и Нахчыван, предусмотрена их интеграция в план развития".

    Гусейн Гусейнов ЦУР Цели устойчивого развития Освобожденные территории Азербайджана Шуша Нахчыванская Автономная Республика
    Hüseyn Hüseynov: "DİM-in lokallaşdırılmasında pilot şəhərlər Şuşa və Naxçıvan seçilib"
    Huseyn Huseynov: Shusha and Nakhchivan selected as pilot cities for localizing SDGs
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