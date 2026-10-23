Гусейн Гусейнов: Шуша и Нахчыван выбраны пилотными городами для локализации ЦУР

Пилотными городами для локализации Целей устойчивого развития (ЦУР) выбраны Шуша и Нахчыван.

Как сообщает Report, об этом в рамках проходящего в Ханкенди стратегического диалога высокого уровня "Момент ЦУР в Карабахе: партнёрство Азербайджан - ООН во имя будущего" журналистам заявил советник министра экономики Гусейн Гусейнов.

По его словам, сегодняшняя встреча - третье мероприятие в Карабахе в рамках партнёрства ООН - Азербайджан:

"До этого аналогичные мероприятия проходили в Шуше в 2022 году и в Агдаме в 2023 году. Основной темой обсуждения остается партнерство в области устойчивого развития, предусмотренное двусторонними документами между правительством Азербайджана и ООН. В целях локализации ЦУР подготовлены дорожные карты, охватывающие двухлетний период. В рамках проекта учтена специфика городов Шуша и Нахчыван, предусмотрена их интеграция в план развития".