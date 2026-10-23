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    Azərbaycanın Avstraliyadan qoyun ətinin alışına çəkdiyi xərc 6 dəfəyədək artıb

    Biznes
    • 23 oktyabr, 2026
    • 14:45
    Azərbaycanın Avstraliyadan qoyun ətinin alışına çəkdiyi xərc 6 dəfəyədək artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan 418,85 min ABŞ dolları dəyərində 102,41 ton qoyun əti idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 12,3 % çox, kəmiyyət olaraq – 4,7 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Monqolustandan 410 min ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 17,1 % çox) 101,9 ton (+17,2 %), Yeni Zelandiyadan 3,92 min ABŞ dolları dəyərində (-12,7 %) 0,1 ton (-28,6 %), Avstraliyadan 3 min ABŞ dolları dəyərində (+5,6 dəfə) 0,05 ton (+66,7 %) və Rusiyadan 1,49 min ABŞ dolları dəyərində (-92 %) 0,38 ton (-98 %) məhsul alıb.

    2025-ci ildə Azərbaycana idxal edilmiş 638,44 ton qoyun ətinin 89,7 %-i Monqolustanın payına düşüb.

    Qoyun əti Dövlət Statistika Komitəsi Monqolustan Yeni Zelandiya Avstraliya
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