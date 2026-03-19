У Коморских островов затонуло судно с мигрантами, погибло около 20 человек

У Коморских островов произошло кораблекрушение, в результате которого погибли 17 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Habariza Comores.

По предварительным данным, судно с 51 мигрантом на борту потерпело крушение ночью у населенного пункта Мицамиули на острове Нгазиджа (Гранд-Комор).

По имеющимся данным, удалось спасти 30 человек, еще несколько остаются пропавшими без вести.