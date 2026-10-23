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    Azər Məmmədov Ağcabədidə vətəndaş qəbulu keçirib

    Energetika
    • 23 oktyabr, 2026
    • 14:36
    Azər Məmmədov Ağcabədidə vətəndaş qəbulu keçirib

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin baş direktoru Azər Məmmədov Ağcabədi rayonunda vətəndaş qəbulu keçirib.

    "Report" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir ki, birlik rəhbəri Ağcabədi, Zərdab və ətraf rayonlardan qəbula gələn vətəndaşların müraciətlərini dinləyib.

    Müraciətlər əsasən yaşayış məntəqələrinin, fərdi yaşayış evlərinin və sahibkarlıq obyektlərinin qazlaşdırılması, debitor borcun ödənilməsində köməkliyin göstərilməsi, işə qəbul, iş yerinin dəyişdirilməsi ilə bağlı olub. Baş direktor hər bir müraciətlə bağlı ətraflı məlumat verib.

    Bir sıra məsələlərin isə yerində baxılması və araşdırılması üçün qurumun Tərtər Regional Qaz İstismarı İdarəsinin rəhbərliyinə müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Azər Məmmədov Ağcabədidə vətəndaş qəbulu keçirib
    Azər Məmmədov Ağcabədidə vətəndaş qəbulu keçirib
    Azər Məmmədov Ağcabədidə vətəndaş qəbulu keçirib
    Azər Məmmədov Ağcabədidə vətəndaş qəbulu keçirib
    Azər Məmmədov Ağcabədidə vətəndaş qəbulu keçirib
    Azər Məmmədov Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azəriqaz İB Ağcabədi Vətəndaş qəbulu
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