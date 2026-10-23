Nenad Laloviç növbəti dəfə Dünya Güləş Birliyinin prezidenti seçilib
Fərdi
- 23 oktyabr, 2026
- 14:45
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Serbiyalı Nenad Laloviç növbəti dəfə Dünya Güləş Birliyinin (UWW) prezidenti seçilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə UWW-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
68 yaşlı funksioner seçkidə yeganə namizəd olub.
Dünya Güləş Birliyinin Konqresi Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilir.
Xatırladaq ki, Nenad Laloviç 2014-cü ildən etibarən UWW-nin prezidenti vəzifəsində çalışır. O, 2015-ci ildən Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin (BOK) üzvüdür.
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