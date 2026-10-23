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    Nenad Laloviç növbəti dəfə Dünya Güləş Birliyinin prezidenti seçilib

    Fərdi
    • 23 oktyabr, 2026
    • 14:45
    Nenad Laloviç növbəti dəfə Dünya Güləş Birliyinin prezidenti seçilib

    Serbiyalı Nenad Laloviç növbəti dəfə Dünya Güləş Birliyinin (UWW) prezidenti seçilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə UWW-nin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    68 yaşlı funksioner seçkidə yeganə namizəd olub.

    Dünya Güləş Birliyinin Konqresi Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilir.

    Xatırladaq ki, Nenad Laloviç 2014-cü ildən etibarən UWW-nin prezidenti vəzifəsində çalışır. O, 2015-ci ildən Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin (BOK) üzvüdür.

    Nenad Laloviç Dünya Güləş Birliyi (UWW)
    Ненад Лалович в третий раз возглавил UWW
    44 filmi
    44 filmi

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