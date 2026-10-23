Ненад Лалович в третий раз возглавил UWW

Конгресс Объединенного мира борьбы (UWW) продлил полномочия сербского предпринимателя Ненада Лаловича на посту президента.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-служба UWW.

68-летний Лалович был единственным кандидатом на выборах.

Лалович занимает пост президента UWW с 2014 года. Он входит в Международный олимпийский комитет (МОК) с 2015 года.