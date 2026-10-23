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    Ненад Лалович в третий раз возглавил UWW

    Индивидуальные
    • 23 октября, 2026
    • 15:00
    Ненад Лалович в третий раз возглавил UWW

    Конгресс Объединенного мира борьбы (UWW) продлил полномочия сербского предпринимателя Ненада Лаловича на посту президента.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-служба UWW.

    68-летний Лалович был единственным кандидатом на выборах.

    Лалович занимает пост президента UWW с 2014 года. Он входит в Международный олимпийский комитет (МОК) с 2015 года.

    UWW Ненад Лалович
    Nenad Laloviç növbəti dəfə Dünya Güləş Birliyinin prezidenti seçilib
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    44 filmi

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