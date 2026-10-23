Ненад Лалович в третий раз возглавил UWW
Индивидуальные
- 23 октября, 2026
- 15:00
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Конгресс Объединенного мира борьбы (UWW) продлил полномочия сербского предпринимателя Ненада Лаловича на посту президента.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-служба UWW.
68-летний Лалович был единственным кандидатом на выборах.
Лалович занимает пост президента UWW с 2014 года. Он входит в Международный олимпийский комитет (МОК) с 2015 года.
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