Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinə start verilib
Komanda
- 18 fevral, 2026
- 17:56
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinə start verilib.
"Report" xəbər verir ki, "Sumqayıt" "Ordu" ilə üz-üzə gəlib.
Bakı İdman Sarayında baş tutan görüş "Ordu"nun 93:74 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
19:00-da isə eyni məkanda "Sabah" "Quba" ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, "Ordu" - "Sumqayıt" cütünün qalibi "Sabah" - "Quba" duelinin güclüsü ilə oynayacaq. "Gəncə" - "Neftçi" duelində sevinən tərəf isə "Abşeron Lions" - "Şəki" qarşılaşmasının qalibi ilə qarşılaşacaq.
Son xəbərlər
18:49
"Axios": ABŞ dövlət katibi Raul Kastronun nəvəsi ilə Kubanın gələcəyi barədə gizli şəkildə danışıqlar aparırDigər ölkələr
18:47
10 avtobus marşrutu üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşibİnfrastruktur
18:41
Foto
SOCAR və "Baker Hughes" quyular üzrə rəqəmsallaşmanın aparılmasını müzakirə edibEnergetika
18:17
Azərbaycanın dağ xizəkçisi XXV Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəyə imza atıb - YENİLƏNİB-2Fərdi
18:00
Aİ səfiri Azərbaycan xalqını müqəddəs Ramazan ayının başlaması münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
17:59
Azərbaycanda ötən il istehlakçı hüquqları üzrə 54 protokol tərtib edilibBiznes
17:58
Bolqarıstanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcəkDigər ölkələr
17:56
Foto
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinə start verilibKomanda
17:53