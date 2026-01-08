24-летний юноша скончался от отравления угарным газом
Происшествия
- 08 января, 2026
- 09:25
В Джейранбатане произошел трагический инцидент.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, Мамишов Муса Назим оглу 2002 г.р. умер от отравления угарным газом в своем доме в дачном поселке в Джейранбатане.
По факту ведется расследование.
Последние новости
09:49
СМИ: Выбор Азербайджана для проведения WUF13 отражает баланс традиций и современности в странеВнешняя политика
09:47
Цена азербайджанской нефти упала ниже $65Энергетика
09:46
На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5Другие страны
09:45
В поселке Гала перевернулся автомобиль, есть погибшийПроисшествия
09:40
В Азербайджане туманная погода сохранится до вечера 9 январяЭкология
09:40
Дорожная полиция предупреждает водителей о рисках из-за густого туманаПроисшествия
09:38
В Баку автомобиль сбил насмерть женщинуПроисшествия
09:36
На мировых рынках нефть умеренно подорожалаЭнергетика
09:25