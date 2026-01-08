24-летний юноша скончался от отравления угарным газом

В Джейранбатане произошел трагический инцидент.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, Мамишов Муса Назим оглу 2002 г.р. умер от отравления угарным газом в своем доме в дачном поселке в Джейранбатане.

По факту ведется расследование.