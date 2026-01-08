Sumqayıtda gənc oğlan dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 08 yanvar, 2026
- 09:07
Sumqayıtda 24 yaşlı oğlan dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Ceyranbatan bağları ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evində qeydə alınıb.
Belə ki, 2002-ci il təvəllüdlü Məmişov Musa Nazim oğlu yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Faktla bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.
