    Sumqayıtda gənc oğlan dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 08 yanvar, 2026
    • 09:07
    Sumqayıtda gənc oğlan dəm qazından boğularaq ölüb

    Sumqayıtda 24 yaşlı oğlan dəm qazından boğularaq ölüb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Ceyranbatan bağları ərazisində yerləşən fərdi yaşayış evində qeydə alınıb.

    Belə ki, 2002-ci il təvəllüdlü Məmişov Musa Nazim oğlu yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Faktla bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

    Sumqayıt dəm qazı Ölüm
    24-летний юноша скончался от отравления угарным газом

