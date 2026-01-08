Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших в результате военной операции США

    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 09:22
    Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших в результате военной операции США

    Глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил данные по погибшим и раненым в результате операции США по захвату президента страны Николаса Мадуро.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

    "На данный момент, и я говорю на данный момент, погибло 100 человек. И примерно столько же ранены", - сказал он, отметив, что погибшие "не имели отношения к конфликту".

    Точное число погибших гражданских лиц не называется.

    Однако ранее, как пишет The Guardian, венесуэльская армия опубликовала список из 23 погибших военнослужащих.

    В понедельник правительство Кубы сообщило о гибели в Венесуэле 32 кубинцев во время операции США по захвату Мадуро. Госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC News заявил, что Мадуро охраняли кубинцы.

    В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявлял, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб, хотя некоторые получили ранения.

    В конце прошлой недели американское военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американские власти обвиняют Мадуро в причастности к наркоторговле.

    США Венесуэла Николас Мадуро Диосдадо Кабельо военнослужащие
    Venesuelada ABŞ-nin hərbi əməliyyatı nəticəsində 100 nəfər ölüb

    Последние новости

    09:49

    СМИ: Выбор Азербайджана для проведения WUF13 отражает баланс традиций и современности в стране

    Внешняя политика
    09:47

    Цена азербайджанской нефти упала ниже $65

    Энергетика
    09:46

    На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    09:45

    В поселке Гала перевернулся автомобиль, есть погибший

    Происшествия
    09:40

    В Азербайджане туманная погода сохранится до вечера 9 января

    Экология
    09:40

    Дорожная полиция предупреждает водителей о рисках из-за густого тумана

    Происшествия
    09:38

    В Баку автомобиль сбил насмерть женщину

    Происшествия
    09:36

    На мировых рынках нефть умеренно подорожала

    Энергетика
    09:25

    24-летний юноша скончался от отравления угарным газом

    Происшествия
    Лента новостей