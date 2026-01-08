Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших в результате военной операции США
- 08 января, 2026
- 09:22
Глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил данные по погибшим и раненым в результате операции США по захвату президента страны Николаса Мадуро.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.
"На данный момент, и я говорю на данный момент, погибло 100 человек. И примерно столько же ранены", - сказал он, отметив, что погибшие "не имели отношения к конфликту".
Точное число погибших гражданских лиц не называется.
Однако ранее, как пишет The Guardian, венесуэльская армия опубликовала список из 23 погибших военнослужащих.
В понедельник правительство Кубы сообщило о гибели в Венесуэле 32 кубинцев во время операции США по захвату Мадуро. Госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала NBC News заявил, что Мадуро охраняли кубинцы.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявлял, что в ходе операции ни один американский военнослужащий не погиб, хотя некоторые получили ранения.
В конце прошлой недели американское военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американские власти обвиняют Мадуро в причастности к наркоторговле.