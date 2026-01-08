İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Venesuelada ABŞ-nin hərbi əməliyyatı nəticəsində 100 nəfər ölüb

    • 08 yanvar, 2026
    • 09:48
    Venesuelada ABŞ-nin hərbi əməliyyatı nəticəsində 100 nəfər ölüb

    Nikolas Maduronun ələ keçirilməsi əməliyyatı nəticəsində ölən və yaralananlar barədə məlumat dəqiqləşdirilib.

    "Report" CNN telekanalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Venesuelanın daxili işlər naziri Diosdado Kabello bildirib.

    "100 nəfərin öldüyü məlumdur, təxminən eyni sayda da insan yaralanıb. Ölənlər münaqişə ilə əlaqəli olmayıblar", - o qeyd edib.

    Ölən mülki şəxslərin dəqiq sayı açıqlanmayıb.

    "The Guardian"ın daha əvvəl verdiyi məlumata görə, Venesuela ordusu həlak olmuş 23 hərbçinin siyahısını dərc edib.

    Yanvarın 5-də Kuba hökuməti ABŞ-nin Maduronu ələ keçirmə əməliyyatı zamanı Venesuelada 32 kubalının həlak olduğunu bildirmişdi.

    Öz növbəsində, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, əməliyyat zamanı heç bir amerikalı hərbçi ölməyib.

    Ötən həftənin sonunda ABŞ hərbçiləri Karakasda Venesuela Prezidenti Nikolas Maduronu ələ keçirib və onu ABŞ-yə aparıblar. ABŞ Maduronu narkotik ticarətində iştirakda ittiham edir.

    Donald Tramp Nikolas Maduro ABŞ Venesuela Diosdado Kabello
    Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших в результате военной операции США

