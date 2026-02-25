Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.02.2026)
Maliyyə
- 25 fevral, 2026
- 09:00
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
71,25
|
- 0,81
|
10,40
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
66,06
|
- 0,80
|
8,64
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
5 198,80
|
8,20
|
857,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
49 174,50
|
370,44
|
1 111,21
|
S&P 500
|
6 890,07
|
52,32
|
44,57
|
Nasdaq
|
22 863,68
|
236,41
|
- 378,31
|
Nikkei
|
58 790,47
|
1 453,74
|
8 450,99
|
Dax
|
24 986,25
|
-5,72
|
495,84
|
FTSE 100
|
10 680,59
|
- 4,15
|
749,21
|
CAC 40 INDEX
|
8 519,21
|
22,04
|
369,71
|
Shanghai Composite
|
4 125,32
|
- 4,46
|
156,48
|
Bist 100
|
14 050,83
|
- 10,88
|
2 789,31
|
RTS
|
1 141,69
|
0,41
|
27,56
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1793
|
0,0023
|
0,0048
|
USD/GBP
|
1,3516
|
0,0034
|
0,0043
|
JPY/USD
|
155,8300
|
0,5400
|
- 0,6200
|
RUB/USD
|
76,3234
|
- 0,7710
|
- 2,4266
|
TRY/USD
|
43,8561
|
- 0,0006
|
0,8999
|
CNY/USD
|
6,8729
|
- 0,0240
|
- 0,1161
